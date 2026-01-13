Poslední části dálnice D35 mezi Svitavami a Mohelnicí bude stavět soukromý investor, kterému ji bude stát následně desítky let splácet. Rozhodlo o tom ministerstvo dopravy.
Do poslední chvíle byla na stole varianta, že se do budování pustí stát. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se podle informací HN snažilo získat při úpravách rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) potřebné peníze do své kapitoly, ale neuspělo.
Co se dočtete dál
- Jak se k rozhodnutí staví ŘSD.
- A kolik ukrojí splátky dálnice z rozpočtů na další dekády.
