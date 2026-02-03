Na ministerstvu dopravy se rodí první konkrétní kroky, které mají donutit provozovatele nákladních aut platit podstatně víc na údržbu silnic. Česko se potýká s dlouhodobým nárůstem kamionové dopravy, která místy zahlcuje silnice za hranici kapacity, a evropské zdroje peněz na rekonstrukce silnic už v podstatě vyschly.
Ministerské plány mají zatím dvě části. Pokud projdou, mohlo by mýtné začít během několika let hrát daleko větší roli v regulaci dopravní zátěže. Sdružení dopravců Česmad oponuje, že to mýtné moc korigovat nedokáže – a chce o podobě vyjednávat.
Co se dočtete dál
- Jaká opatření ministr dopravy chystá.
- Zda kamionů opravdu přibývá.
- A co to udělá s cenami dopravy.
