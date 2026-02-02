Když Martina Kupku (ODS) v prosinci vystřídal na ministerstvu dopravy Ivan Bednárik (za SPD), byla to vlastně docela pikantní výměna. Slovenský manažer dříve vedl i vedl České dráhy a s Kupkou se úplně nepohodl. Ale kontrastů je víc. Kupka si dával hodně záležet na tom, jak věci vypadají navenek a vysvětloval je nejraději sám, zvučným barytonem a skvěle znějícími větami. Bednárik je z jiného těsta a bylo to poznat i teď. V kanceláři, ve které kdysi sedával Alexandr Dubček, se posadil ke stolu a začal popisovat svoji vizi pro resort relativně tichým, zamyšleným hlasem, ve kterém se čeština snadno potká se slovenským slovíčkem.
A od předchůdců se výrazně liší i tím, jaké problémy v resortu vidí a chce řešit. Nemluví tolik o stavbě dálnic, tu považuje za samozřejmou. A daleko víc mluví o souvislostech s železnicí.
Co se dočtete dál
- Co chce Bednárik udělat pro přechod nákladní dopravy z dálnic na koleje.
- Kdy ho oslovila SPD a jaké s ní má vztahy.
- A jak to má s českým občanstvím.
