Byla to jedna z těch scén, které řeknou víc než deset tiskových konferencí. Speciální vlak míří na zahájení sezony 2021 v železničním muzeu v Lužné u Rakovníka, na palubě je ministr dopravy, guvernér ČNB a spousta dalších špiček.

Vlak tvoří vagony ze 70. let, vypiplané do původního stavu, kdy byly součástí elitních rychlíkových spojů. Hned vedle kupé s ministrem najednou začne drnčet kryt ve stropu, pak se vyklopí úplně. Plechová deska s ostrými hranami visí do chodbičky, kdo má přes metr padesát, ten by se o ni mohl zranit.

Z kupé se zvedne statný muž, z kapsy obleku vytáhne malý nástroj a během pár sekund kryt vrátí zpátky a zajistí. Ten nástroj, malá klička, je takzvaný drážní čtyřhran, dost specifická železničářská pomůcka. A ten muž je tehdejší generální ředitel Českých drah Ivan Bednárik. 

Spousta manažerů by na jeho místě nejspíš povolala podřízeného, ten další podřízené a věc by se vyřešila třeba až za desítky minut. Bednárik ale rád zvyklosti porušoval. A pokračoval v tom také na Slovensku.

Teď se jeho přístup může přenést ještě o patro výš – do vedení českého ministerstva dopravy. Po zhruba měsíci zákulisních zvěstí jeho jméno potvrdil mezi navrhovanými ministry šéf hnutí ANO a možný budoucí premiér Andrej Babiš. Formálně Bednárika nominuje SPD.

