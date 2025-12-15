Když vyšel před budovu ministerstva, nasadil obvyklý široký úsměv, ale drobné jiskření nešlo přehlédnout. A nepřišel pak ani mezi novináře. Martin Kupka (ODS) byl ministrem dopravy bez dvou dnů přesně čtyři roky. A teď resort předal muži, se kterým se nerozešel v dobrém.
Bednárik byl coby generální ředitel Českých drah jediný z šéfů podřízených podniků a institucí, kterého po svém nástupu Kupka přiměl k odchodu. To byla minulost, teď Bednárik může začít měnit věci podle sebe. HN sestavily přehled významných úkolů, které ho čekají.
Co se dočtete dál
- Kdy bude mít nového šéfa Správa železnic?
- Mají se bát úředníci ministerstva?
- A co chystá Bednárik na podporu nákladní železnice?
