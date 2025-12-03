Nejlegračnější část politického spektra nyní nesporně představuje SPD Tomia Okamury a její voliči. SPD je nadšenou součástí vznikající vlády, která ovšem odmítá akceptovat základní body jejího programu. Ministerskými nominacemi pak SPD popírá vlastní národoveckou podstatu. A její voliči tomu všemu zmateně tleskají. Takové mentální kolotoče, jaké předvádí Tomio Okamura a jeho fanoušci, jsme od listopadu 1989 v české politice opravdu ještě neviděli.
Má to ovšem i méně legrační aspekt, k němu ale až nakonec.
Co se dočtete dál
- Čím je legrační vládní angažmá SPD.
- Jak jdou dohromady národovecké výroky Tomia Okamury a jeho nominace na ministry.
- Proč se nakonec komedie SPD může překlopit ve vážnější žánr.
