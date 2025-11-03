V pondělí se poprvé od voleb sešla nová sněmovna a čerství poslanci složili slib. Zástupci rodící se vládní koalice z ANO, SPD a Motoristů sobě také podepsali koaliční smlouvu. V ní se například zavázali, že post šéfa sněmovny náleží hnutí SPD. Jejich nominantem je jejich předseda Tomio Okamura, který tvrdí, že chce být oproti své předchůdkyni Markétě Pekarové Adamové konsenzuální.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.