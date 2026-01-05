Na ministerstvu dopravy se dávají po nástupu Ivana Bednárika (za SPD) do pohybu největší personální změny za poslední roky. Resort oficiálně informoval jen o tom, že novým náměstkem se stane Adam Kalous, tedy bývalý poslanec za ANO.
Podle informací HN ale k 1. lednu proběhly další změny, které budou mít poměrně citelný vliv na fungování resortu. Ten držel personální kontinuitu v podstatě posledních deset let, už za éry ministra Dana Ťoka – i díky tomu, že klíčoví lidé v okolí šéfa resortu byli chráněni služebním zákonem.
Co se dočtete dál
- Kdo končí a kdo naopak přichází?
- A co bude s úředníky zbavenými funkcí?
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.