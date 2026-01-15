Správa železnic by v řádu dnů měla dostat nové vedení. HN to potvrdilo několik zdrojů blízkých ministerstvu dopravy. Podle nich chce nová vláda do konce ledna obměnit pětičlennou správní radu této státní organizace. A ta potom zvolí generálním ředitelem někdejšího šéfa ČD Cargo Tomáše Tótha. 

Tóth se bude muset od počátku vypořádávat s hodně sníženým rozpočtem a zřejmě bude muset proškrtat seznam chystaných projektů.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Proč zrovna Tóth?
  • Jak se rýsuje rozpočet na rok 2026 pro SŽ i ŘSD?
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se