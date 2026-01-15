Správa železnic by v řádu dnů měla dostat nové vedení. HN to potvrdilo několik zdrojů blízkých ministerstvu dopravy. Podle nich chce nová vláda do konce ledna obměnit pětičlennou správní radu této státní organizace. A ta potom zvolí generálním ředitelem někdejšího šéfa ČD Cargo Tomáše Tótha.
Tóth se bude muset od počátku vypořádávat s hodně sníženým rozpočtem a zřejmě bude muset proškrtat seznam chystaných projektů.
Co se dočtete dál
- Proč zrovna Tóth?
- Jak se rýsuje rozpočet na rok 2026 pro SŽ i ŘSD?
