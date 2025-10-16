Vzkaz do Kremlu před páteční schůzkou Donalda Trumpa s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským nemůže být jasnější. Ukrajinští experti si tento týden již prohlédli závod firmy RTX, amerického výrobce střel Tomahawk, a navštívili také společnost Lockheed Martin, která vyrábí pozemní zařízení, odkud lze střelu za 1,7 milionu dolarů používanou hlavně z lodí a ponorek vypustit.
Hrozba předání řízených střel, používaných s velkou přesností od poloviny 80. let americkou armádou v mnoha konfliktech, má v Trumpových očích pomoci dostat ruského prezidenta Vladimira Putina k jednacímu stolu o míru na Ukrajině. „Máme hodně Tomahawků,“ varoval tento týden Trump.
