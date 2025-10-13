Do kraje kolem řeky Soči v západním Slovinsku zabloudí Češi často proto, že hledají krásy horských údolí, a ti znalejší historie i místa, kde v první světové válce válčili čeští vojáci za císaře pána a jeho rodinu. Však jsou tu také připomenuti v pěkném muzeu v Kobaridu. A ti s mlsnými jazýčky vědí, že tu najdou doslova poklad. Nedaleko Kobaridu je jediná slovinská restaurace se třemi michelinskými hvězdami – Hiša Franko.
Její slávu vybudovala Ana Rošová, bývalá tanečnice a lyžařka, která se chtěla stát diplomatkou. Ale poté, co jí dnes už bývalá tchyně ukázala taje lokální kuchyně, se soustředila na vaření – a uspěla ve světě luxusní gastronomie, který je nabitý hlavně mužskými egy. „Kdybych řekla, že je mezi muži a ženami v kuchyni rozdíl, jedno pohlaví bych diskriminovala,“ říká v rozhovoru s HN Rošová, která nedávno přijela na pozvání slovinského velvyslanectví ukázat své umění do Prahy. „Ale ano, je to svět, kterému vládnou muži. Nezměníme to přes noc, ale ve vedoucích funkcích v kuchyních vidíme čím dál víc žen.“
Co se dočtete dál
- Jak se dělá byznys luxusní restaurace.
- Jak dělat špičková jídla z místních surovin.
- Jaké nové trendy přicházejí v zážitkové gastronomii.
