I když se experti po celém světě shodují, že nadmíra cukru a soli způsobuje vážné zdravotní komplikace, v Česku tato debata už několik měsíců rozděluje společnost. Nová podoba vyhlášky která určuje, podle čeho budou školní jídelny vařit, chtěla mimo jiné i tyto dvě potraviny ve stravě omezit. A přidat do nich zeleninu, luštěniny a celozrnné pečivo. Jenže proti tomu se postavila část samotných jídelen a později i premiér Andrej Babiš (ANO), který chce vyhovět jejich tlaku a výrazně upravit vyhlášku směrem k původní podobě. Nyní do sporu ještě vstoupili Motoristé, kteří plánují školní stravování proměnit celé. A to už tento rok.
Co se dočtete dál
- Kdo si přeje zrušení zdravějších obědů.
- Jak argumentují lékaři a odborníci.
- Jaká je situace ve světě.
- Na co podle odborníků naráží plán Motoristů.
