Spotřeba sladkostí, uzenin a mraženého jídla skokově roste po celém světě. Po letech dohadů o skutečném dopadu zvýšené konzumace těchto takzvaných ultrazpracovaných potravin přichází jeden z nejprestižnějších medicínských časopisů Lancet s jasným závěrem: na stovce studií dokázal, že zvyšují riziko celé škály chorob od rakoviny po depresi. A Česko kvůli rostoucí konzumaci patří mezi státy s nejhoršími vyhlídkami. Experti vyzývají státy, aby zakročily a začaly tyto potraviny omezovat.
Na studii Lancetu čekali experti několik dlouhých měsíců. Vědci slibovali, že přinesou komplexní data o tom, co dílčí výzkumy naznačují už delší dobu. Tedy že ultrazpracované potraviny patří k tomu nejškodlivějšímu, co lidi konzumují. Studie zveřejněná tento týden je první částí a přináší znepokojivé výsledky.
Co se dočtete dál
- Co zjistila nová studie o ultrazpracovaných potravinách.
- Jak je spolehlivě rozpoznat.
- A jak jsou na tom s konzumací Češi.
