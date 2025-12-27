Pojem jet-setting označuje turistický fenomén, kdy lidé zpravidla letecky cestují do módních a exotických míst – například tam, kde se odehrává děj jejich oblíbeného filmu či seriálu.​ Sága Pán prstenů tak třeba mezi fanoušky vyvolala zájem o Nový Zéland, filmová série o Harrym Potterovi zase o Skotsko či londýnskou železniční stanici King’s Cross. 

Nejde sice o úplně nový trend, podle zprostředkovatele cestovatelských služeb Expedia ale jeho popularita roste především mezi nejmladší generací. Problém nastává, pokud fiktivní není jen děj samotného snímku, ale i lokace spjatá s příběhem.​

Zbývá vám ještě 80 % článku
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.