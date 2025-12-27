Pojem jet-setting označuje turistický fenomén, kdy lidé zpravidla letecky cestují do módních a exotických míst – například tam, kde se odehrává děj jejich oblíbeného filmu či seriálu. Sága Pán prstenů tak třeba mezi fanoušky vyvolala zájem o Nový Zéland, filmová série o Harrym Potterovi zase o Skotsko či londýnskou železniční stanici King’s Cross.
Nejde sice o úplně nový trend, podle zprostředkovatele cestovatelských služeb Expedia ale jeho popularita roste především mezi nejmladší generací. Problém nastává, pokud fiktivní není jen děj samotného snímku, ale i lokace spjatá s příběhem.
