Představte si, že za vámi konkrétní zaměstnanec přijde s tím, že chce ve firmě skončit. Chtěli byste o něj bojovat a zkusit si ho udržet? Nebo by se vám spíše ulevilo? A kdybyste ho měli možnost přijmout znovu, udělali byste to? Na to by se měli jednou za čas zeptat sami sebe manažeři ve firmách, myslí si spoluzakladatel společnosti Netflix Reed Hastings. Ten zpopularizoval tuto manažerskou metodu zvanou keeper test, tedy test „koho si nechat“. Je s ní ale třeba zacházet opatrně.
Co se dočtete dál
- Jak se keeper test osvědčil v Netflixu.
- Jaká jsou jeho hlavní úskalí.
- A jak může přispět kterékoli firmě.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.