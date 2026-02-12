Je to příběh, který se v posledních letech začíná v tuzemském byznysu opakovat. Otec zakladatel nemá pro rodinnou firmu, kterou od 90. let budoval, připraveného nástupce, a tak mu nezbývá nic jiného než ji prodat.
„Už jsem nechtěl byznys dál rozvíjet, tak jsme si s manželkou řekli, že buď do něj zapojíme děti, nebo ho prodáme. Děti jsou ještě malé, dalších deset patnáct let ve firmě jsem tomu už nechtěl obětovat, tak jsme zvolili variantu B,“ říká Viktor Bělov o firmě Sico Rent, jednom z největších prodejců a půjčoven pracovních plošin u nás.
Co se dočtete dál
- Kdo koupil českou firmu Sico Rent.
- Kdo jsou její zákazníci a na čem vydělává.
- Jaká je odhadovaná cena.
- Co bude původní majitel teď dělat.
