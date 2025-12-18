Série velkých transakcí ze závěru roku by se dala shrnout jako masivní exodus domácího kapitálu z leteckého byznysu. Na začátku prosince holding Hartenberg, který hospodaří zejména s miliardami staronového premiéra Andreje Babiše, oznámil prodej slovinských leteckých opraven Adria Tehnika. Podnik v transakci v přepočtu za necelou miliardu korun získala přední evropská společnost easyJet.
Jen pár dní nato všechny překvapil byznysový veterán Jiří Šimáně, když své aerolinky Smartwings prodal turecké nízkonákladové letecké společnosti Pegasus. Čímž zcela zaskočil hlavně polský LOT, který byl do té doby v prodejním procesu jasným favoritem. Turci za českou leteckou skupinu zaplatí údajně přes 150 milionů eur, tedy asi 3,8 miliardy korun. Pomyslnou tečku za touto prodejní vlnou teď udělal opět Hartenberg.
Co se dočtete dál
- Kdo je kupcem opraven.
- Proč se Hartenberg z oboru stahuje.
- Jaká mohla být cena transakce.
