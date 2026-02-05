Developer JRD plánuje postavit obytnou čtvrť s nejméně dvěma tisíci byty v blízkosti železniční zastávky Praha – Horní Měcholupy. Na první etapu s přibližně stovkou bytů má investor již povolení a mohl by začít stavět už letos.
„Ovládáme přibližně pět hektarů tohoto velkého a hodně průmyslového území,“ řekla v rozhovoru s HN Naděžda Ptáčková, ředitelka real estate v JRD. O odkoupení dalších, přilehlých asi pěti hektarů pozemků firma průběžně jedná s jejich vlastníky. Dnes je v areálu menší cementárna, sklady nebo autoservis, část pozemků je nevyužívaných.
Co se dočtete dál
- Kolik lidí se do nové čtvrti vejde.
- V jaké fázi je plánovaná obytná čtvrť.
- Na kolik miliard JRD odhaduje hodnotu staveb, které letos začne stavět.
