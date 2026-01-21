Developeři loni v Praze prodali 7800 bytů v odhadované hodnotě 75,5 miliardy korun, což je nový rekord. Zájemce o nové bydlení neodrazuje ani cena, která se už v průměru blíží hranici 180 tisíc korun za metr čtvereční. Informace ve středu zveřejnily přední developerské společnosti Central Group, Skanska Residential a Trigema, které data o novostavbách v Praze dlouhodobě sledují. Nabídka nových bytů v Praze se ale podle nich za poslední rok smrskla o desetinu na 5150.
Co se dočtete dál
- Kolik dosahují nabídkové a prodejní ceny nových bytů v Praze.
- Jaká je prognóza cen nového bydlení pro letošní rok.
- Jak chce řešit růst cen stavebních prací Central Group.
