Nvidia dokázala tento týden zastínit velkou chvíli Microsoftu a AMD. Na konferenci GDC, kde konkurence odhalovala detaily o budoucnosti operačního systému Windows a herní konzole Xbox, ovládla prostor díky plánu vynaložit během pěti let 26 miliard dolarů na vývoj otevřených systémů umělé inteligence.
Šéf Nvidie Jensen Huang navíc uzavřel dvě významné investice. Dvě miliardy dolarů Nvidia vloží do evropského provozovatele cloudových služeb Nebius a neupřesněnou částku do start-upu Thinking Machines bývalé technické ředitelky OpenAI Miry Muratiové. A nejhodnotnější firmě světa se daří i na spotřebitelském trhu.
Co se dočtete dál
- Co Nvidii pomáhá v absolutní dominanci na trhu.
- Proč Nvidia investuje miliardy do AI start-upů a kde narazila na ruskou stopu.
- Proč Jensen huang vyčlenil obří částku na vývoj Open Source modelů umělé inteligence.
