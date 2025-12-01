Americký prezident Donald Trump se rád chlubí, když akciový trh za jeho vlády roste nebo se pohybuje poblíž historických maxim. Z chování amerického prezidenta je také patrné, že pohyby na akciovém trhu mají na jeho politické kroky vliv. Po jarním výplachu na trzích, kdy se americký index S&P 500 v krátkém čase od únorových maxim propadl zhruba o 19 procent, překvapivě zmírnil svůj předchozí plán drakonických cel, která uvalil téměř na všechny obchodní partnery při takzvaném Dni osvobození. Teď Trump ale více než kdy jindy potřebuje, aby akciový trh v USA rostl.
Co se dočtete dál
- Proč Trump potřebuje pro úspěch ve volbách růst akciového trhu.
- V jakém stavu je teď americká ekonomika.
- Jak ji může ovlivnit pokles akciového trhu.
