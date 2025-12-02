Loni v létě přišli Jaroslav Sedlák a David Žalobín s okamžitou platností o místo strážníka Městské policie v Praze. A to poté, co je soud potrestal za neposkytnutí pomoci. V květnu 2023 je totiž náhodný pejskař zavolal k tělu muže, kterého nalezl oběšeného v parčíku vedle ministerstva dopravy.
Oba strážníci muže, který ale ještě žil, odřízli až s několikaminutovým zpožděním a on pak po pěti dnech zemřel. Kdyby zareagovali bez průtahů, mohl podle státní zástupkyně Ivety Potucké přežít. Ta tak Sedláka se Žalobínem poslala před soud.
Co se dočtete dál
- Co přimělo soud změnit názor a oba strážníky napodruhé osvobodit.
- Jak reagovala státní zástupkyně.
