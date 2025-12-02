Loni v létě přišli Jaroslav Sedlák a David Žalobín s okamžitou platností o místo strážníka Městské policie v Praze. A to poté, co je soud potrestal za neposkytnutí pomoci. V květnu 2023 je totiž náhodný pejskař zavolal k tělu muže, kterého nalezl oběšeného v parčíku vedle ministerstva dopravy.

Oba strážníci muže, který ale ještě žil, odřízli až s několikaminutovým zpožděním a on pak po pěti dnech zemřel. Kdyby zareagovali bez průtahů, mohl podle státní zástupkyně Ivety Potucké přežít. Ta tak Sedláka se Žalobínem poslala před soud. 

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Co přimělo soud změnit názor a oba strážníky napodruhé osvobodit.
  • Jak reagovala státní zástupkyně.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.