Evropská komise představila návrh úprav systému emisních povolenek ETS2, který se má od roku 2027 vztahovat na vytápění budov a silniční dopravu. Zatížení ceny fosilních paliv má přimět lidi k přechodu k udržitelnějším technologiím, panuje však obava, že zdražení bude neúměrně vysoké. 

Ochotu Bruselu už jednou schválený mechanismus pozměnit označila česká vláda za úspěch, opozice za selhání. Rozpor plyne z rozdílné interpretace a skutečnosti, že se z povolenek stalo politikum, u kterého se nedokážou opačné politické tábory shodnout vůbec na ničem. Podobně jako u kauzy lithium před volbami 2017. 

Evropská komise zatím poslala členským státům jen dopis, legislativa přijde až v příštích týdnech.

Co Evropská komise navrhla?

Komisař pro klima Wopke Hoekstra oznámil pět opatření, která mají zajistit stabilní ceny. Pokud cena povolenky přesáhne 45 eur za tunu CO₂, může komise uvolnit až 80 milionů povolenek ročně – čtyřnásobek oproti původnímu plánu. Mechanismus by mohl být spuštěn dvakrát za rok místo jednou. Nevyužité povolenky zůstanou v rezervě i po roce 2030 a umožní dřívější využití výnosů už od roku 2026. Vznikne také fond spravovaný Evropskou investiční bankou, jenž pomůže středně- a nízkopříjmovým domácnostem s financováním ekologických opatření.

