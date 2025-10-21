Evropská komise vyslyšela český požadavek na úpravu systému nových emisních povolenek ETS2 a představila konkrétní návrh změny legislativy, informoval na sociální síti X český ministr životního prostředí Petr Hladík. Jeho slova dosvědčuje i dopis eurokomisaře pro klima Wopkeho Hoekstry, který mají HN k dispozici.
Nové povolenky přijdou domácnosti na pár stovek měsíčně. Státu vynesou až stovky miliard
„Úspěch pro Českou republiku! Evropská komise vyslyšela náš požadavek na úpravu systému EU ETS2 a představila konkrétní návrh změny legislativy, který vychází přesně z našich požadavků,“ napsal Hladík. „Díky tomu bude možné stabilizovat cenu povolenky a předcházet jejím výkyvům. Emisní povolenky tak neohrozí naše domácnosti ani drobné živnostníky, výrobce či podnikatele,“ dodal.
Zjednodušeně řečeno jde o to, že strop na cenu povolenky má být stabilnější, než s jakým počítá již platná směrnice. To má zajistit celkem pět opatření, klíčová jsou však dvě z nich. Už podle stávajících pravidel se počítalo s tím, že pokud cena povolenky přesáhne hodnotu 45 eur za tunu CO₂, uvolní komise na trh další povolenky, čímž klesne cena. To však je možné jen jednou za rok, přičemž množství dodatečně uvolněných povolenek je omezeno na 20 milionů. Kritici tak namítali, že cenový strop lze snadno prorazit.
Podle Hoekstrova návrhu, sepsaného na základě požadavků Česka a dalších 18 zemí, se však nakonec povolenky budou uvolňovat až dvakrát ročně po 40 milionech kusů. Za celý rok bude tedy možné v případě prudkých cenových výkyvů na trh dosypat až 80 milionů povolenek, což je čtyřnásobně více.
Druhá zásadní změna se týká doplnění dodatečných povolenek na trh v případě, že jejich počet poklesne pod určité množství. V současnosti je hranice pevně stanovená na 210 milionů. „Pokud jich tedy bude 209 milionů, tak se uvolní 100 milionů, pokud jich ale bude 211 milionů, tak se neuvolní nic. Je potřeba, aby systém fungoval dynamicky,“ uvedl v minulém týdnu ředitel sekce ochrany klimatu na ministerstvu životního prostředí Petr Holub.
A přesně to by se mělo stát, byť konkrétní detaily ještě nejsou doladěné. Podle Holuba by úprava mohla vypadat tak, že pokud na trhu bude zbývat například 209 milionů povolenek, uvolní se jen jeden milion. Počet povolenek na trhu by se tedy měl pohybovat minimálně na 210 milionech kusů.
Zatím otevřená zůstává hranice cenového stropu. Hodnota 45 eur za tunu emisí je stanovená k cenám roku 2020, v době startu celého systému v roce 2027 by se tak mohlo jednat spíš o 60 eur. Česká vláda prosazuje, aby strop byl stanoven nominálně na 45 eurech. Některé země jako Německo a Dánsko požadují vyšší limit, Francie a jih Evropy chtějí naopak méně. Kolik to nakonec bude, se teprve rozhodne.
„Cena povolenky tak bude předvídatelná a stabilní,“ řekl Hladík novinářům v Lucemburku. „Znamená to, že to negativním způsobem nedopadne na české domácnosti, firmy nebo živnostníky, což jsme dlouhodobě požadovali,“ dodal ministr.
Hladíkovo nadšení ale nesdílí první místopředseda ANO Karel Havlíček, který označil navržené změny v systému emisních povolenek za debakl. Systém se totiž podle něj neobrací ve prospěch Česka a vznikající vláda chce zabránit tomu, aby povolenky pro domácnosti byly zavedeny do českých zákonů. "Platí stále stejné stanovisko, nedopustíme, aby se implementovala tato směrnice, toto nařízení do českého práva, jinými slovy nedopustíme, aby emisní povolenky byly součástí české legislativy a to je pro nás ta nejzásadnější obrana," řekl Havlíček.
Nyní by mělo začít vyjednávání mezi Evropskou komisí, členskými státy sdruženými v Radě EU a Evropským parlamentem. Hladík v této souvislosti uvedl, že apeloval na Evropskou komisi, aby byla záležitost projednána ve zrychleném režimu a Evropský parlament ji tak stihl odsouhlasit ještě v letošním roce.
Nový systém ETS2 má obchodování s povolenkami rozšířit například na silniční dopravu nebo vytápění budov. Podle dosavadních plánů má platit od roku 2027. Česko patří do skupiny téměř dvou desítek zemí, které ale žádaly změny systému.
Veškeré obavy sepsala Praha v dopise, který unijní exekutivě jménem 19 zemí poslal právě ministr Hladík. V úterý na dopis obdržel odpověď od komisaře Hoekstry.
V současnosti v EU funguje systém povolenek ETS, který se vztahuje na elektrárny a průmyslové podniky produkující skleníkové plyny. Každá povolenka umožňuje vypustit do ovzduší jednu tunu oxidu uhličitého, případně ekvivalentní množství jiného plynu. Výnosy z jejich prodeje mají členské státy EU využívat na opatření k ochraně klimatu.
