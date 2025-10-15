Z chystaných emisních povolenek pro domácnosti známých pod zkratkou ETS2 se stalo jedno z hlavních témat volební kampaně. Většina stran slibovala, jak je kvůli očekávanému zdražení vytápění a pohonných hmot buď „zruší“, nebo minimálně nezavede, aniž by upřesnily, jak to chtějí s již přijatou evropskou legislativou udělat.
Dlouho očekávaná analýza poradenské společnosti PwC pro ministerstvo životního prostředí nyní ukazuje, že k růstu cen bezesporu dojde, ovšem méně razantnímu, než tvrdily dosavadní odhady. Především však příjmy Česka z nových povolenek budou výrazně vyšší, než se dosud čekalo, což bude mít pozitivní dopad na tuzemskou ekonomiku.
Co se dočtete dál
- Jak podle studie PwC dopadnou povolenky na rozpočty domácností.
- Proč bohatší domácnosti zaplatí více, dopad na ty úplně nejbohatší bude však mírnější.
- Kolik peněz může Česko díky povolenkám získat a na co je využije.
- Proč však hrozí, že na rozdíl od ostatních zemí nedostane aspoň zpočátku nic.
- Jaké konkrétní projekty by mohly dostat finance (renovace, poptávková doprava, teplárenství).
- Které členské státy EU už ETS2 implementovaly a jaký to má dopad na předfinancování výnosů.
- Jak politické sliby a reálná legislativní implementace ETS2 do sebe zapadají.
