Nejen komíny a výrobní linky. Středoevropský fond Arx Equity Partners, který vznikl před 28 lety v Praze, kde dodnes sídlí, v posledních letech skupuje také účetní firmy napříč regionem. Po několika akvizicích v Maďarsku teď dotáhl svůj první nákup v tomto oboru také v Česku.
Jde o první českou akvizici fondu za poslední čtyři roky. Naopak před třemi lety zde prodal strojírenskou společnost TES Vsetín a nové investice v poslední době dotahoval zejména v okolních zemích.
Co se dočtete dál
- Jakou firmu Arx koupil.
- Jaké plány s ní má.
- Na co se dnes fond Arx Equity Partners zaměřuje.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.