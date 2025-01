Zatímco Evropa slavila vánoční svátky a příchod nového roku, finské námořnictvo a speciální jednotky odpověděly na ruskou hybridní válku vedenou proti Západu nečekaně ostrou akcí. Finové ukázali, že na četné ruské provokace a sabotáže je potřeba odpovědět silou a nehledat politické či právní výmluvy, proč něco nejde.

Tanker Eagle S, plující pod vlajkou Cookových ostrovů a patřící do tzv. ruské stínové flotily, poškodil elektrický podmořský kabel Estlink2. Nebyla to loni na podzim první loď, která by byla z něčeho takového v Baltském moři podezřelá. Byla ale první, v jejímž případě se členský stát NATO a EU rozhodl nekompromisně jednat.

