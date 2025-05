Co je hlavní byznys finské firmy Kone, určí na první dobrou asi jen malá část Čechů. Přitom jejich logo vídají pravidelně, výtahy a eskalátory jezdí řada z nich každý den. Třeba v pražském metru, obchodních centrech nebo ve spoustě kanceláří. Globální společnost má navíc výrobní závod v Ústí nad Labem. Ten se chystá rozšířit, v česko-slovenském prostoru zaměstnává přes tisíc lidí a vedle toho přesunula z Německa do Česka i distribuční centrum. Svému byznysu zde totiž věří.

Velikost firmy dokazují hlavní čísla, loni celosvětově utržila přes 11 miliard eur (274 miliard korun) a hospodařila s provozním ziskem necelých 1,25 miliardy. Společnost tvrdí, že celosvětově přepraví na dvě miliardy lidí denně. Podnikání Kone odráží to, co se nyní děje na realitním trhu, se kterým je pevně provázaná. Pokles nové výstavby ve velkém nahrazuje modernizací a renovací výtahů, a to jak v Evropě nebo USA, tak i v Číně, která stále pociťuje dopady realitní krize.

„Matematika je jednoduchá. Na světě je téměř 10 milionů výtahů, které čekají na modernizaci, z toho pět milionů je starších patnácti let. Je to podobné jako s auty, také si u patnáctiletého vozu řeknete, že je na čase se začít více starat,“ říká v exkluzivním rozhovoru s HN CEO a prezident společnosti Kone Philippe Delorme. Z modernizací a servisu jde nyní firmě devadesát procent všech zisků.



Dobrým příkladem toho, co firmě nyní přináší peníze, je kromě českých výškových budov jako City Tower nebo AZ Tower i místo, kde rozhovor vedeme. Scházíme se totiž v hotelu W Prague, tedy bývalém Grandhotelu Evropa, na Václavském náměstí. Secesní hotel se loni na podzim otevřel po několikaleté rekonstrukci a KONE ho osadilo novými výtahy.

