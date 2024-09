Stisknout tlačítko, přivolat kabinu, počkat, než se otevřou automatické dveře, zvolit požadované poschodí a během jízdy doprovázené mírným hučením si překontrolovat outfit v zrcadle, než se stroj zastaví a vypustí vás ven. Každý to zná. Použití běžného výtahu asi málokdo považuje za moment, který by si nějak zvlášť užíval. Přesto jsou chvíle strávené ve výtahu často důležité a nabité emocemi: Posledních pár vteřin před významným setkáním, první okamžiky po rozloučení, obavy nebo naděje spojené se začínajícím pracovním dnem, napětí těsně před návštěvou lékaře, úleva po skončeném jednání, strach z uzavřeného prostoru, fyzická blízkost neznámých lidí… Situace, která nás donutí alespoň na malou chvíli stát a nedělat nic.

„Zjistili jsme, že lidem začíná víc záležet na tom, jak na ně prostředí výtahu působí,“ říká Jakub Vymyslický, zakladatel společnosti Vimislicki elevators, zaměřené na výrobu unikátních výtahů. Pro své zákazníky vymýšlí výtahové systémy, které své pasažéry okamžitě zaujmou. Hraje si přitom s materiály, se světlem, hudbou, vůněmi, designem, technologiemi i s nejmenšími detaily. V Praze je možné projet se výtahem této společnosti například ve třech domech v Pařížské ulici nebo v obchodním domě Kotva, většinu zakázek ale firma realizuje v soukromých budovách. A to jak u novostaveb, tak u historických objektů, které procházejí rozsáhlejší rekonstrukcí.

Říkali nám, že jsme blázni

Zájem o výtahy do privátních vil roste s tím, jak si lidé s přibývajícím věkem uvědomují blížící se pohybová omezení, ale také díky tomu, že chtějí komfort a příjemné prostředí. Při navrhování výtahu tedy společnost Vimislicki věnuje pozornost nejen jeho funkčnosti, ale také dojmu, který navozuje. Ten má být především citlivě provázán s celkovým stylem budovy, proto firma klade důraz na individualizaci každého navrhovaného výtahu. „Důležitá je pro nás komunikace se zákazníkem. Na začátku se s ním osobně setkáme, snažíme se vystihnout, co se mu líbí, a hodně přemýšlíme za něj,“ popisuje šéf společnosti. Když zákazník cestuje, tak ho Vymyslický vyzve, aby mu ukázal fotky výtahů, které ho v zahraničí zaujaly. Podle obrázků se pak pokouší odhadnout jeho preference.

„Každý z našich výtahů je unikát,“ dodává jeho manželka a finanční ředitelka firmy Dajana Vymyslická. Její oblíbenou realizací je výtah v soukromém muzeu hornin ve Dvoře Králové, kde je na zadní stěně kabiny mezi dvěma skleněnými deskami umístěno 320 tisíc broušených červených granátů. Podsvícení dodává stěně ze vzácných kamenů působivý efekt. „Světla a zrcadla jsou u výtahových interiérů důležitá, dotváří celkový prostor a opticky ho rozšiřují,“ pokračuje Vymyslická.

Pro jejího manžela byl největší výzvou celoskleněný výtah. „Jsme zvyklí dělat atypické výtahy, ale šachta bývá neprůhledná. Tady však investor požadoval, aby transparentní bylo úplně všechno. Chtěl, aby do kabiny bylo vidět na všech úrovních,“ vzpomíná na neobvyklou zakázku, kterou se nakonec podařilo úspěšně zrealizovat. Výsledkem je kompletně průhledný stroj doplněný jen několika málo kovovými spoji. Neviditelné je i navigační zařízení, tlačítka, ke kterým nevede žádný kabel, vypadají, jako by visela ve vzduchu.

„Když jsme začali dělat nestandardní výtahy, kolegové nám říkali, že jsme blázni,“ vypráví Vymyslický. U výroby výtahů tehdy nikdo příliš nepřemýšlel nad rámec funkčnosti. Hledat řešení pro neobvyklé požadavky je přitom to, co manžele Vymyslické na jejich práci nejvíc baví. Tam, kde jiní řeknou, že to nejde, vidí lákavou výzvu a dokážou díky tomu navrhnout třeba výtah v extrémně malém prostoru nebo design z velmi originálních materiálů.

Vimislicki elevators Jakub Vymyslický a Dajána Vymyslická Foto: Lukáš Bíba Společnost Vimislicki elevators se specializuje na výrobu výtahů, které překračují očekávání a zaběhlé standardy. Firmu založili v roce 2019 manželé Jakub a Dajana Vymysličtí. Za rok vyrobí zhruba 50 atypických výtahů, převážně v soukromých domech. Většina realizovaných projektů je v České republice, kromě toho má firma obchodní zastoupení i v Ghaně. Sídlo a showroom má společnost v centru Prahy, výrobní závod v Uherském Hradišti.

Postavit a rozebrat jako stavebnici

Výtahy se Jakub Vymyslický zabývá už více než dvacet let. Začínal ve firmě svého otce, která se věnovala prodeji, instalaci a servisu těch standardních. Po osmi letech se spolu se svou ženou chtěli byznysově osamostatnit a založili si vlastní firmu s podobným zaměřením. Nechtěli ale zůstat u konvenčních řešení. „V té době jsme vnímali, že se trh mění, tyto změny přicházejí obvykle s novou generací. Zákazníci se začali víc zajímat o interiérový design a na trhu nebyl nikdo, kdo by jim vyšel vstříc,“ popisuje zakladatel firmy. Zaměřili proto pozornost na estetiku výtahového prostoru a postavili svou konkurenční výhodu na tom, co přesahuje základní funkčnost výtahu.

O zákazníky se Vymyslický nikdy nebál. Trh měl díky své předchozí praxi zmapovaný a s rostoucí poptávkou po atypických řešeních mohl počítat. „Samozřejmě to musí cenově, materiálově a časově dávat smysl. Většina našich zakázek je v Česku a hodně se soustředíme na to, aby použité materiály byly dostupné a servisovatelné,“ říká Vymyslický. Konstrukce včetně interiérového designu navrhuje tak, aby v případě poškození bylo možné jednoduše přijet a vyměnit příslušný díl. „Máme tomu přizpůsobené určité nosiče a během pár vteřin jsme tak schopni celou stěnu rozebrat a odvézt na servis,“ dodává.

Za rok společnost Vimislicki elevators dokončí zhruba padesát výtahů. Ceny se pohybují v rozmezí od jednoho do pěti milionů a odvíjí se od příslušné technologie, počtu pater, použitého materiálu a konstrukční práce. „Celý proces začíná v našem showroomu v Praze, kde se setkáme se zákazníkem nebo jeho architektem a vyslechneme si jejich představy,“ popisuje Vymyslický. Pro zákazníky, kteří nemají vlastního architekta, má firma svého designéra, který na návrhu pracuje.

Následuje první studie proveditelnosti, při které konstruktéři ověřují, jakou technologii je možné v daných podmínkách použít. Od ní se pak odvíjí cena a navrhované řešení firma znovu prodiskutuje se zákazníkem. Po jeho schválení přijde na řadu precizní měření prostoru pomocí 3D scanu. Tato technologie umožňuje pečlivě načíst tvar, velikost a zakřivení výtahové šachty. „Je to geniální zařízení, které se využívá i u stavby tunelů nebo velkých domů. Během minuty vyšle více než půl milionu paprsků a zaznamená přesné body v prostoru. My je pak převedeme do konstrukčního formátu a máme pro výrobu výtahu velmi přesné podklady,“ objasňuje Vymyslický.

Jednotlivé díly konstrukce pak vznikají ve výrobním závodě v Uherském Hradišti a na stavbu putují připravené tak, že je montéři sešroubují jako stavebnici. Montáž zpravidla trvá asi měsíc. Poté musí nový výtah projít sérií zkoušek a technickou inspekcí. „Když proběhne kontrola v pořádku, vše je funkční a bezpečné, předáme výtah zákazníkovi k užívání,“ uzavírá popis výrobního procesu Vymyslický. Spolupráce tím ale nekončí, protože firma zajišťuje zákazníkům i následný servis.

Výtah srdcem budovy

K otázce, kam umístit výtah v rámci plánované stavby, mají různé skupiny stavitelů odlišný přístup. „Setkáváme se s dvěma typy zákazníků. Jedna skupina chce mít výtah spíše schovaný za rohem, zatímco druhá v něm vidí dominantu, páteř celé budovy,“ všímá si Vymyslický a dodává, že druhé zmiňované pojetí výtahu je o něco častější. Význam výtahu se postupně proměňuje, z mechanického zařízení s čistě technickou funkcí se stává krásným prostorem, na kterém si stavitelé dávají záležet.

Ruku v ruce s tím se mění i preference interiérových materiálů. Zatímco v minulosti byly výtahy zpravidla nerezové, v poslední době roste zájem o zemité barvy a teplejší tóny. „Nerez je kvalitní materiál, ale působí chladně a nepříjemně, člověk se vlastně těší, až z takového výtahu vystoupí,“ doplňuje Vymyslická. Teplý nádech přitom může mít i mramor v pískovém odstínu nebo nasvícený bronzovým světlem. Široké škále materiálů, se kterými rodinná firma pracuje, dominuje dřevo, kámen a sklo. Klíčové je ale především sladění barev s architektonickým stylem celého domu.

Prostor samozřejmě nevnímáme jen očima, důležitou roli hraje i hudba nebo vůně. Ty pomáhají navodit uklidňující atmosféru. „Sama jsem se nikdy nebála, že bych ve výtahu uvízla. Ale vím, že řada lidí se kvůli tomuto strachu necítí ve výtahu dobře,“ uvědomuje si Vymyslická. Krásné prostředí výtahu může tento stres zmírnit a přivést návštěvníka na jiné myšlenky.

Přestože mnohé realizace firmy Vimislicki elevators působí honosně, majitel firmy se záměrně vyhýbá slovu luxus. „Při vytváření našich návrhů nechci směřovat k přepychu, ale k unikátnosti. Ta spočívá v tom, že výtah je promyšlený do posledního detailu, že je mimořádně kvalitní,“ vysvětluje Vymyslický. Zákazníkům chce nabízet hlavně nadstandardní zážitek ze svezení.

Díky zálibě v atypických stavebních řešeních rozšiřují Vimislicki elevators i nabídku svých produktů. Pevné místo už v ní mají návrhy individualizovaných schodišť, ať už pro vnitřní nebo venkovní umístění. „Koupili jsme také firmu, která se věnuje výrobě interiérového nábytku, a ještě v tomto roce chceme začít nabízet atypická hliníková okna,“ prozrazuje Vymyslický. Motorem jeho práce je vynalézavost a nové výzvy chce dopřát i svým zaměstnancům. Kreativní přístup tak mohou využívat i v dalších oborech.

