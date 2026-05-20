V extrémně konkurenčním závodě o využití umělé inteligence se hlavní účastníci trumfují stamiliardovými investicemi, stejně důležité je ale, kdo uloví největší talenty. Takových, které už prokázaly schopnost přijít s přelomovými myšlenkami, zrychlit vývoj, nebo dokonce i dotáhnout produkt do použitelné fáze, je přitom celosvětově jako šafránu.
Proto v pondělí oznámený nástup Andreje Karpathyho do společnosti Anthropic, která je v byznysových aplikacích AI i v nástrojích extrémně silná, vzbudil takový rozruch. Slovenský rodák Karpathy totiž byl u založení OpenAI a řadu let vedl pro Teslu Elona Muska vývoj autonomního řízení aut. Že v tom Tesla už hodně dosáhla i s levnou technikou určenou pro efektivní sériovou výrobu, je přitom nesporné, i když je Musk při vyhlašování termínů naprosto nerealistický.
K tomu Karpathy přicházel s myšlenkami měnícími od základu vývoj softwaru a dokázal je přes své vzdělávací aktivity široce zpopularizovat. Být už Anthropic na burze, bylo by získání takového esa důvodem pro růst jeho akcií.
