Platy pracovníků ve veřejném sektoru, kteří nedostali přidáno na začátku roku, se zvýší od dubna. Nepedagogům, zaměstnancům v kultuře či úředníkům vzrostou tarify o devět procent a zdravotním sestrám či pečujícím v sociálních službách o pět procent. Další procento dostanou pak do odměn. Lékaři a zubaři si polepší o dvě procenta. Na tiskové konferenci po jednání odborových předáků se zástupci vlády to řekla ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Ministr práce Aleš Juchelka (ANO) chce na příštím zasedání vlády předložit návrh platového nařízení. Odbory jsou podle předáka Josefa Středuly s výsledkem spokojeny.
„My jsme se dohodli, že například nepedagogičtí zaměstnanci ve školství, zaměstnanci kultury, nezdravotničtí zaměstnanci a tak dále budou mít navýšení platů o deset procent, přičemž devět procent půjde do tarifu do těch tabulkových platů a jedno procento bude část nenároková, ta, která se týká prostě nějakého hodnocení práce. Například u zdravotních sester v nemocnicích nebo zařízeních sociálních služeb se bude navyšovat v poměru pět plus jedna čili pět procent do tarifů a jedno procento do složek netarifních. U poslední skupiny lékařů, zubních lékařů a tak dále jsme se dohodli na navýšení o dvě procenta,“ upřesnila Schillerová.
Plat ve veřejné sféře stanovují čtyři tabulky. Nejnižší je pro úředníky, pracovníky v kultuře, technické síly či nepedagogy ve školství. V ní se částky upraví o devět procent. Druhou stupnicí s pěti procenty navíc se řídí odměňování zdravotníků a sester a pracovníků v sociálních službách. Třetí tabulka se používá pro lékaře a zubaře, nárůst bude tedy o dvě procenta. Čtvrtá tabulka je pro učitele. Vlastní tabulku má státní služba, upraví se jí také o devět procent.
Podle Juchelky se tak od dubna tarif pracovníkům v sociálních službách zvedne v průměru o 1685 korun. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO) bylo cílem navýšit víc výdělky hůř odměňovaných. Zdůvodnil tak rozdílné přidání sanitářům, sestrám a lékařům. Zmínil, že je také potřeba brát v úvahu už platnou letošní vyhlášku se stanovením úhrad péče a letošní prostředky ze zdravotního pojištění. Z něho se lékaři a sestry platí.
O kolik si polepší?
Podle propočtu ČTK by se podle kvalifikace a délky praxe tarif ve státní službě mohl od dubna zvednout o 1687 až 6291 korun. V nejnižší tabulce by to mohlo být o 1219 až 5069 korun. Sestry a pečovatelky by si mohly polepšit o 844 až 3161 korun a lékaři a zubaři o 808 až 1559 korun.
Podle informačního systému o průměrném výdělku loni v prvním pololetí činil průměrný plat ve veřejných a státních službách 49 721 korun a medián 45 728 korun. Zhruba třetinu z toho tvoří odměny, příplatky a náhrady.
Celkem ve veřejné sféře pracovalo 679 tisíc lidí. V kultuře a rekreačním oboru jich bylo 24 300, ve vzdělávání 224 100, ve veřejné správě, obraně a sociálním zabezpečení 268 800, ve zdravotní a sociální péči 143 400 a zbytek v jiných profesích.
Podle Středuly bylo čtvrteční vyjednávání odborů a zástupců vlády férové a otevřené. „Jsme velmi spokojeni,“ řekl ČTK Středula. Podle něj představuje dohoda maximum možného. Peníze, které nejsou pevně v tarifu a počítá se s nimi na případné odměny, znovu označil za „ksichtovné“. Není jistota, kdo ze zaměstnanců a kolik dostane, podotkl.
Minulá vláda uváděla, že má ve svém návrhu rozpočtu na přidání 27 miliard korun. Schillerová řekla, že bylo vyčleněných asi 21 miliard korun, nová vláda sumu neměnila a resorty musí ve svých pokladnách na dohodnuté navýšení najít ještě dodatečně peníze. Premiér Andrej Babiš (ANO) ve čtvrtek na tiskové konferenci řekl, že kabinet chce svůj návrh rozpočtu schválit v pondělí 26. ledna.
