Odborové svazy zaměstnanců veřejného sektoru budou pro příští rok usilovat o reálný růst platů kolem sedmi procent. Předáci požádali vládu o zahájení vyjednávání. ČTK to řekl předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula. Ministr práce Marian Jurečka (KDU‑ČSL) před týdnem uvedl, že výdělky ve veřejné sféře by mohly růst od ledna 2026, přidání by se mohlo promítnout do tarifů a případné projednávané navýšení platů příslušníků bezpečnostních sborů by mělo brát ohled na ostatní obory.

„Příprava rozpočtu se rozeběhla ve velkém stylu. Z našeho pohledu by se rozhodně mělo jednat o prostor, který bude kolem sedmi procent nad předpokládaný růst inflace. Je potřeba, aby hospodářský růst podpořil právě platový růst. Jestliže bychom měli dohnat ztrátu z minulých let, tak to není možné jinak než velmi dynamickým růstem reálných příjmů,“ řekl ČTK Středula. Nominálně by se tak podle představ odborářů mělo přidání blížit k deseti procentům.

Šéfové a šéfky odborových svazů veřejné sféry požádali dopisem premiéra Petra Fialu (ODS) o zahájení jednání. Podle Středuly dostali odpověď, že mají vyčkat na ekonomickou predikci. Tu ministerstvo financí vydalo koncem dubna. „Chceme uzavřít vyjednávání nejpozději do půli srpna. Potom už se obávám, že nebude s kým jednat, protože se všichni budou věnovat volbám a nebudou řešit další věci,“ uvedl předák ČMKOS. Volby by se měly konat koncem září či začátkem října. Platy ve veřejném sektoru se upravovaly naposledy v lednu. Učitelům vzrostly tarify o sedm procent, ostatním zaměstnancům státu a veřejných služeb o 1400 korun.