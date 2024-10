Platy ve veřejném sektoru vzrostou příští rok o 1400 korun měsíčně. Vláda se na tom ve čtvrtek dohodla s odbory, uvedli premiér Petr Fiala (ODS) a předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula. Dohodu oba označili za dobrý kompromis. Odbory podle Středuly zruší stávkovou pohotovost, důvod pro ni pominul.

Dohoda se týká platových skupin jedna až čtyři. U skupiny pět, která se týká pracovníků ve školství, ještě bude vláda s odbory jednat o tom, jak přesně se mzdové prostředky rozdělí. Dohoda by neměla mít vliv na vyhlášenou stávku justičních odborů, týká se pracovníků, jejichž odborové svazy jsou zastoupeny v ČMKOS.

Fiala označil dohodu za dobré řešení, které je přijatelné pro státní rozpočet. „Navýšení tarifů nebude pro nikoho znamenat, že mu budeme sahat na osobní ohodnocení, nadtarifní složky,“ řekl premiér. Podle něj je také spravedlivé, že při zvýšení o stejnou částku ve všech platových skupinách v relativním vyjádření nejrychleji porostou platy nejhůře placeným státním zaměstnancům.

„Ani jedna ze stran neodchází s absolutním vítězstvím, ale odcházíme s férovou dohodou, která může obě strany těšit,“ řekl Středula. Uvítal, že pro nejhůř placené státní zaměstnance bude dohoda znamenat růst platů o 11,5 procenta. „Věřím, že kolegové ve vyšších platových kategoriích přijmou i to, že je částka pro všechny stejná. To znamená, že nikdo nebude z těch, že by nedostali nic,“ dodal odborový předák.

Středula také prohlásil, že odborové svazy zruší stávkovou pohotovost. Podle něj je to jen formální otázka, protože byla vyhlášena kvůli chybějící dohodě o růstu platů a tu se nyní podařilo uzavřít. Ve stávkové pohotovosti je osm ze 13 svazů veřejného sektoru, které zastřešuje ČMKOS.