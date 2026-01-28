Služební zákon od roku 2015 chrání úředníky před masivní výměnou osazenstva resortů po každých volbách. To pomáhá udržet kontinuitu a profesionalitu státní správy a bránit výměnám osazenstva ministerstev a klíčových úřadů čistě podle politického klíče. Mezi svátky přišla skupina vládních poslanců nečekaně s návrhem, aby tuto normu nahradil zákon o státních zaměstnancích, což má postavení státních úředníků více přiblížit režimu zaměstnanců podle zákoníku práce.
Předkladatelé se odvolávají na potřebu rychlejšího náboru i propouštění lidí ve službách státu, což má v jejich očích zefektivnit chod státní správy. Naše státní správa skutečně potřebuje rozsáhlé reformy, ale ve zcela jiných oblastech. Kdo by chtěl být rychle přijat do státní služby, když ho potom čekají podhodnocené platové tabulky, skromná perspektiva kariérního růstu a takřka nulové navázání výše platu na reálný pracovní výkon?
