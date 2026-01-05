Zaměstnávání státních úředníků se bude podobat pracovním poměrům běžných lidí. Má se také řídit se stejnými pravidly, tedy v podstatě zákoníkem práce. Vláda totiž podpořila návrh několika koaličních poslanců na zrušení služebního zákona. Úředníci tak například přijdou o ochrannou lhůtu při propouštění, po kterou berou část platu. Samotný vyhazovat také bude snazší. Odbory i nevládní organizace záměr kritizují.
Služební zákon, který měl za cíl zejména odpolitizovat práci státních zaměstnanců, je z roku 2014. Týká se jak ministerských úředníků, tak i lidí v dalších státních organizacích, jako jsou třeba katastrální nebo finanční úřady. Premiér a šéf ANO Andrej Babiš po jednání vlády uvedl, že v současné podobě neumožňuje efektivně řídit státní správu. „Nepovedl se,“ řekl s tím, že cílem změny je zejména snazší nabírání odborníků do státního sektoru.
