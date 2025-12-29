Taťána Malá vydržela v roce 2018 jako ministryně spravedlnosti dva týdny – zjistilo se, že opisovala v diplomové práci Mikroklimatické podmínky v chovu králíků. Politiků, kteří odstoupili z funkce kvůli neoprávněnému používání titulů nebo opisování, bylo víc.
Ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek podal v roce 2011 demisi, když neustál ostudu s odkloňováním 16 milionů korun na účet matky, aby se nemusel dělit při rozvodu s manželkou. Premiér Stanislav Gross byl před dvaceti lety dotlačen k demisi kvůli nevyjasněným financím. Ministr financí Pavel Blažek letos rezignoval kvůli bitcoinové aféře.
Co se dočtete dál
- Jak politické strany reagují na kritiku a jak ovlivňují osudy svých nominantů.
- Jaké případy ponižování či ztráty autority politiků se staly mediálně známými.
- Jak poklesla laťka nároků na ústavní činitele.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.