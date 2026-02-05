Liberate me! křičí ve filmech posedlí démony a volají tím po osvobození, po liberalizaci. To, že takto křičí i Evropa, si už po desetiletí povídají i vrabci na střeše. Potřebujeme osvobození, liberalizaci trhů, služeb… a od své vlastní posedlosti byrokracií zapříčiněné démony vlastní minulosti.
Má-li EU přežít, musí se zbavit bariér, které zdědila z minulosti a dnes ji tíží jak železná koule na noze. V EU nemůže za současných podmínek pořádně vyrůst světová inovace, banka, pojišťovna, telekomunikační společnost, natož AI a mnoho dalších typů podniků, dokud budou existovat stávající byrokratické a jiné bariéry mezi národy a ekonomikami. Nemáme jednotný trh, každá větší firma – která se má stát světovou – dříve nebo později narazí na limity svého vlastního trhu.
Co se dočtete dál
- Jaké byrokratické bariéry brání jednotnému trhu služeb v EU?
- Které obory v Evropě nejvíce trpí nedostatkem úspor z rozsahu?
- Jaké kroky musí EU udělat, aby vznikly evropské globální banky, pojišťovny a telekomunikační společnosti?
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.