Od nepaměti byl běh světa takový, že mocní ničili slabé. Jeden stát, v momentě, kdy nabyl vědomí, že je silnější, byl v pokušení přemoci, obsadit, či udělat ze svých okolních států vazaly. Ty si možná mohly udržet svou válku, kulturu a možná i zdání svobody, ale ve věcech důležitých musely (volky, nevolky, veřejně či potají) dělat to, co dělají vazalové: poslouchat.
Dějiny mezinárodních vztahů byly dějiny expanzí – ať už válečných a násilných nebo skrze většinou nedobrovolně pro(v)dané manželky (v zájmu státu!). Skoro každá velmoc expandovala ven, do nových zemí – nebo držela své (obsazené) země v područí násilně.
Co se dočtete dál
- Jak EU zabránila velmocenské expanzi a válečnému řádu.
- Proč evropský model funguje bez jedné vládnoucí velmoci.
- Jak obchod s uhlím a ocelí položil základy integrace a míru.
