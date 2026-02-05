Představa, že starý kontinent tlumí příjmové propasti výhradně skrze vysoké daně pro bohaté, patří k odolným mýtům v ekonomické debatě. Ekonomické studie (například „Why Is Europe More Equal Than the United States?“ od Thomase Blancheta, Lucase Chancela a Amoryho Gethina) ale ukazují, že evropský sociální smír je výsledkem něčeho mnohem hlubšího než jen šikovné práce berního úřadu. Rozdíl mezi Evropou a Spojenými státy nevzniká až při přerozdělování vybraných peněz, ale už v momentě, kdy lidem přistávají výplaty a další příjmy na jejich účtech.
V roce 1980 si byly oba regiony v míře nerovnosti relativně blízké. Podíl nejbohatšího procenta na národním důchodu tehdy v Evropě činil osm procent a v USA 11 procent. O necelá čtyři desetiletí později je realita drasticky odlišná. Zatímco v Evropě tento podíl vzrostl mírně na 11 procent, v Americe vystřelil na 21 procent. Skutečným překvapením studie je však zjištění, že za devadesát procent rozdílu v nerovnosti u populace v produktivním věku může takzvaná predistribuce. Tedy to, jak se dělí koláč příjmů ještě před zdaněním.
Rozdíl není v robotech nebo globalizaci, které zasáhly obě strany Atlantiku podobně. Jde o instituce. Evropský model se opírá o silné kolektivní vyjednávání, přístupnější vzdělávání a vyšší minimální mzdy, které fungují jako přirozené hráze proti extrémní koncentraci příjmů. Ve Spojených státech příjmy spodní poloviny obyvatel od roku 2007 reálně klesaly v průměru o 1,2 procenta ročně, zatímco v Evropě i přes hospodářské otřesy rostly.
Jinými slovy, evropské země mají nízkou úroveň nerovnosti nikoliv díky čistému efektu daní a transferů, ale primárně proto, že dokážou rozdělovat příjmy rovněji už na úrovni trhu.
Lekce je jasná. Pokud chce společnost čelit polarizaci, nemůže se spoléhat pouze na dodatečné lepení děr skrze sociální dávky. Skutečná stabilita se buduje v základech ekonomiky: v nastavení pravidel, která určují, zda se na růstu podílejí všichni, nebo jen ti na samotném vrcholu, v nastavení institucí. Primárně pak ve vzdělávání, kdy i děti z chudších poměrů mohou naplno využít svůj talent a splnit si svůj „americký sen“. A možnost splnění si amerického snu je pravděpodobnější v Evropě než v USA.
