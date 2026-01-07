Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová se chystá příští týden v Paraguayi po více než 25 letech jednání uzavřít dohodu o volném obchodu mezi Evropskou unií a státy skupiny Mercosur. Aby si udržela podporu většiny členských zemí, musí na poslední chvíli nabízet další ústupky.
Už v pátek mají zástupci členských států EU rozhodnout, zda je možné dohodu s Argentinou, Brazílií, Paraguayí a Uruguayí definitivně dokončit. Podpora ale stále není jistá. Komise potřebuje získat podporu nejméně patnácti členských států, které představují 65 procent populace unie.
Německo, Španělsko a severské země tvrdí, že dohoda posílí vývoz, který ohrožují americká cla, a že Evropě zajistí lepší přístup k nerostným surovinám a snížení závislosti na Číně. Odpůrci v čele s Francií, Polskem a Maďarskem naopak varují před přílivem levných komodit, které podle nich poškodí evropské producenty.
Co se dočtete dál
- Co přesvědčilo Itálii změnit postoj k Mercosuru.
- Co bylo obsahem zvláštní středeční schůzky ministrů zemědělství.
- Jak bude v pátek hlasovat nová česká vláda.
