Akciové trhy zažívají v poslední době bouřlivější období. Nejprve investory na konci ledna znejistil čínský AI model od start-upu DeepSeek a následně se přidala ještě cla, kterými nový americký prezident vyhrožoval nejbližším obchodním partnerům Kanadě a Mexiku. Zatím je ale Donald Trump uvalil jen na Čínu. Akciové indexy si přesto stále drží velkou část zisků z počátku letošního roku.

Například americký akciový index S&P 500 vzrostl v prvním letošním měsíci o 2,6 procenta. To je více než v loňském lednu. Ještě lépe než americkým akciím se vedlo například pražské burze nebo německý akciím. Index PX si připsal v lednu šest procent, zatímco německý index DAX vzrostl dokonce o osm procent. HN se proto zaměřily na to, jaké akcie čeští investoři v tomto období nejvíce vyhledávali a přidávali do svých portfolií.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Deset nejvyhledávanějších akcií mezi investory na začátku letošního roku, včetně těch, které nejčastěji přidávají do svých portfolií.