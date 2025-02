Nástup staronového amerického prezidenta Donalda Trumpa do funkce zatím doprovázel na kapitálových trzích pozitivní sentiment, který vyhnal americké akciové indexy na nová historická maxima. Případné obchodní války by ale mohly na trzích vyvolat dlouhodobější výprodeje. Podle české investiční společnosti Conseq by obchodní konfrontace mohla uvrhnout světovou ekonomiku do stagflace.

„Pokud u nějakých drobnějších investorů v portfoliích dominují největší americké tituly, tak já bych určitě v tuto chvíli doporučoval vybrat alespoň část papírových zisků,“ říká investiční stratég Consequ Michal Stupavský. Podle něj se část investorů nakonec spálí na takzvané magické sedmičce (Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta, Nvidia a Tesla).

