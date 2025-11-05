Známý americký investor „Big Short“ Michael Burry se opět dostal na titulní stránky předních světových ekonomických médií, když zveřejnil svoji nejnovější investici. Tentokrát nesází na kolaps amerického hypotečního trhu jako v roce 2008, ale proti největším miláčkům kapitálového trhu, firmám Palantir a Nvidia.
I když aktuální ocenění akcií těchto firem dosahuje bez nadsázky absurdních hodnot, pravdou zůstává, že časovat trh a přesně odhadnout jeho vrchol je schopnost, která je na pomyslné stupnici na pomezí „velice obtížné“ až „nemožné“. Své o tom ví Warren Buffett, který akcie prodává již 12 kvartálů v řadě a hromadí hotovost, přesto indexy nadále přepisují historická maxima. V posledních týdnech se však děje řada událostí, které by mohly naznačovat větší křehkost aktuálního stavu kapitálového trhu.
Začalo to zprávou Donalda Trumpa na sociálních sítích v pátek 10. října, která způsobila největší ztráty na kryptoměnových trzích v historii. A reakce předních akciových titulů na aktuální zveřejnění jejich zisků na jistotě také nepřidává. Meta minulý týden spadla o 11 procent poté, co se snížil odhad dalšího růstu zisků na tempo pouhé 1 procento ročně. A podle agentury S&P Capital IQ toto čeká i další hegemony, jako je Google, Amazon nebo Apple.
Akciovým trhům by prospěla korekce. Mohou ji spustit výsledky technologických firem?
Obrovské výdaje do AI se začínají projevovat a je otázka, zda, kdy a jak se ukážou také na příjmové straně jejich účetnictví. Problém je, že na těchto firmách nyní stojí a padá celý akciový trh, nejen americký. I v globálních indexech tyto firmy reprezentují desítky procent. Po fenomenální jízdě těchto nepochybně úžasných firem přichází čas se zastavit a zamyslet nad tím, jakou váhu mají v našich portfoliích.
Cisco byla v roce 1999 také úžasná zisková firma se skvělým produktem. Přesto její akcie následně klesly o 90 procent. Diverzifikace je dnes nezbytná více než kdy jindy a podobně likvidita včetně dostatku hotovosti. Likvidní rezerva může přinést možnost se zúčastnit mimořádně výhodných příležitostí, když jednou za mnoho let přijdou. Warren Buffett o tom ví své.
