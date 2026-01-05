Nový rok znamená nejen předsevzetí v soukromém životě, ale také tvorbu scénářů možného vývoje v ekonomice a na finančních trzích. Rok 2025 přinesl slabší než očekávaný hospodářský růst v USA, zatímco celoroční výkon HDP v eurozóně a také v české ekonomice má našlápnuto k překonání původních předpokladů.
V USA i eurozóně si akcie připsaly zisky, navzdory celním nejistotám – a středoevropské trhy v čele s českým si vedly ještě lépe. Euro vůči americkému dolaru výrazně posílilo, což pomohlo i regionálním měnám – zejména forintu a koruně. Pro řadu evropských dluhopisových trhů byl loňský rok naopak ve znamení poklesu cen: platí to i o českých vládních dluhopisech a jejich německých protějšcích, když na sentiment investorů tlačily obavy z výhledu veřejných financí.
Na co pomyslně vsadit ve výhledu na letošní rok? Růst HDP v eurozóně i Česku asi zpomalí, zůstane ale slušný – v případě české ekonomiky nad dvě procenta. Evropě by měly pomoci vyšší výdaje na obranu a infrastrukturu. Nad dvě procenta by se měl vyhoupnout růst ekonomiky USA. V tomto prostředí by se na obou březích Atlantiku mělo dále dařit akciím, zatímco ceny vládních dluhopisů budou v lepším případě stagnovat.
Pět věcí, které mohou v roce 2026 zásadně ovlivnit vaše investice. A proč může být nadcházející rok ještě lepší než letošní
Výhled měnové politiky, tedy pravděpodobný pokles úroků v USA, by měl vést k dalším – byť mírným – ziskům eura vůči dolaru. Koruna by mohla atakovat úroveň 24 za euro. Pomyslný vítr do plachet by měl pro korunu představovat jak solidní růst české ekonomiky s přebytkem na běžném účtu platební bilance, tak poměrně atraktivní úroveň úroků ČNB.
Uvedené scénáře mají svou logiku, na ekonomiku i trhy ale bude mít v roce 2026 dopad jak vývoj války na Ukrajině, tak další dění ohledně amerických cel či plnění evropských vizí o růstu výdajů na obranu. Čerstvé dění ve Venezuele trhům neublížilo, případné další obdobné zásahy by ale mohly investory znejistět. Z domácích faktorů bude důležité formování rozpočtové politiky nové vlády.
Jak soukromá předsevzetí, tak novoroční odhady vývoje ekonomik a trhů zůstávají často nenaplněny. Popřejme si tedy, ať jsou mezi nevyhnutelnými překvapeními i nějaká příznivá.
