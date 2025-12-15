Po třech letech silného růstu akciových trhů se investoři dívají na rok 2026 s optimismem i opatrností. Současné vysoké valuace jsou živené nadšením kolem umělé inteligence, fiskálními stimuly a postupným uvolňováním měnové politiky. Velké bankovní domy a správci aktiv přitom dál věří v další růst akciových trhů díky vyšším ziskům firem a mírnějším regulatorním podmínkám. Historie však připomíná, že po delších růstových obdobích často přichází korekce v řádu 10 až 20 procent, které dělí trpělivé investory od těch, kteří podlehnou emocím.
Právě zde vstupuje do hry investiční rezerva. Obecné doporučení říká, že 10 až 20 procent portfolia je vhodné držet v hotovosti, nikoliv proto, abyste stáli stranou, ale abyste měli připravený kapitál na výhodné nákupy v období poklesů. Jednoduchý systém může vypadat tak, že při poklesu trhů o 10 procent využijete polovinu rezervy a při dvacetiprocentním propadu investujete zbytek, čímž si nastavíte jasná pravidla a omezíte prostor pro impulzivní rozhodnutí.
Takto předem definovaný plán vám pomůže udržet emoce pod kontrolou a brát korekce jako příležitost k nákupu kvalitních aktiv se slevou, místo důvodu k panice. Rychlost reakce je přitom klíčová, protože tržní propady bývají prudké a následné obraty ještě rychlejší. Kdo příliš dlouho váhá v naději na ještě lepší cenu nebo ve strachu z dalších ztrát, často propásne nejatraktivnější vstupní momenty. Rozhodnost a připravená hotovost vám tak mohou dát výrazný náskok před pasivními investory.
Rok 2026 téměř jistě přinese nová rizika i příležitosti – nejistota k trhům neodmyslitelně patří a investoři s ní musí počítat. Změny ve vedení americké centrální banky, masivní investice do umělé inteligence a otázka jejich skutečné monetizace nebo politické události mohou v nadcházejících měsících trhy výrazně rozhýbat. Právě pro tyto chvíle má smysl mít připravenou investiční rezervu, která se stává praktickým nástrojem pro zlepšení dlouhodobé výkonnosti vašeho portfolia i pro klidnější spaní v časech zvýšené volatility.
