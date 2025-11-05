Administrativa prezidenta Donalda Trumpa se opět zapsala do americké historie, tentokrát se jí povedlo překonat její předchozí rekord v ochromení federální správy z prvního funkčního období. Takzvaný shutdown se protáhl už na 36 dní, což znamená, že je teď nejdelší v historii. Například sázkaři na predikčním trhu Polymarket odhadují, že se republikáni a demokraté v nejbližší době nedomluví a patová situace by se mohla protáhnout i po 15. listopadu. Cena za to nebude malá. Vládní uzávěra totiž dopadá negativně na federální zaměstnance a ekonomiku USA. Rozhodování komplikuje centrální bance a nervozita kvůli tomu roste také na trzích.

  • Co způsobilo paralýzu federálních úřadů a proč se nemohou republikáni s demokraty domluvit.
  • Jaké může mít uzavření vlády dopady na ekonomiku a trhy.
