Před rizikem AI bubliny v poslední době varoval Mezinárodní měnový fond, Banka pro mezinárodní vypořádání a také britská centrální banka. Podle Bank of England je nebezpečný především překryv s úvěrovými trhy. Prasknutí bubliny může vyvolat domino a ohrozit stabilitu finančního systému. Bývalá ekonomka MMF Gita Gopinathová v komentáři pro britský týdeník The Economist uvedla, že svět se stal nebezpečně závislým na amerických akciích. Kvůli tomu může mít pád amerických burz mnohem horší následky než na přelomu tisíciletí, kdy skončila internetová horečka. Gopinathová tvrdí, že by případný krach mohl vymazat bohatství v hodnotě 35 bilionů dolarů.
Řada lidí teď přemýšlí, do čeho investovat nebo jak co nejlépe ochránit své portfolio, zvlášť když ani jeden ze známých bezpečných přístavů nemusí být tak úplně bezpečný. Podívali jsme se na minulé krize spojené s bublinami, prošli různé studie, abychom našli odpověď, jaká je nejlepší možná investice k zajištění před případným prasknutím technologické bubliny.
Co se dočtete dál
- Jaká je teď nejbezpečnější investice.
- Zda se může vyplatit držet více hotovosti.
- Proč tradiční bezpečné přístavy nemusí dobře zafungovat při propadu trhu.
