Jaký výhled čeká pražskou burzu v tomto roce (respektive PX index) poté, co v roce 2024 přinesla hrubou výkonnost 33,6 % včetně dividend? Na konci srpna index PX za rok 2025 zářil hrubým výnosem včetně dividend na mimořádné úrovni +35,4 % (americký index S&P 500 v korunovém vyjádření za stejné období ztratil -5,3 %). Výkonnost byla vedle dividend tažena růstem ocenění (zdravější je vždy výkonnost tažená růstem ziskovosti), které vyrostlo za 12 měsíců z 9,5krát ceny k zisku (ukazatel P/E) na současných 12,4krát (= 30 % růst r/r) a dostalo se mírně nad průměrné ocenění indexu PX od roku 2009 ve výši 12,2krát.
Faktorů, proč investoři začali platit vyšší cenu, může být několik. Velkým motivem jsou určitě dividendy, které v průměru pro PX index současně činí okolo 5 % ročně.
Co se dočtete dál
- Jak velký vliv měly dividendy na letošní výkon.
- Jak by zestátnění ČEZ ovlivnilo zařazení PX v mezinárodních indexech.
- Jaké jsou očekávané zisky firem v PX pro rok 2026.
