Schodek státního rozpočtu bude v příštím roce vyšší než letos, mohl by se dostat až k 280 miliardám korun. Za prohloubením schodku budou mimo jiné zvýšené výdaje na obranu, řekl České televizi (ČT) ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Stínová ministryně financí Alena Schillerová (ANO) v reakci řekla, že zvýšení deficitu by bylo fiaskem vládní rozpočtové politiky. V letošním roce stát plánuje hospodařit se schodkem 241 miliard korun, na konci května deficit činil 170,5 miliardy korun.

Kromě vyšších výdajů na obranu má být dalším důvodem prohloubení deficitu stavba nových bloků jaderné elektrárny Dukovany. Podle člena Národní rozpočtové rady (NRR) Jana Pavla se stát chystá poskytnout půjčku společnosti Elektrárna Dukovany II (EDU II), která je za vybudování nových bloků odpovědná. Příští rok by to podle Stanjury mělo být 24 miliard korun. Společnost vlastní z 80 procent stát, zbylých 20 procent patří polostátní energetické společnosti ČEZ.

Stanjura upozornil, že i bez započtení té části výdajů na obranu, která přesáhne ze zákona povinná dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP), by se schodek rozpočtu na příští rok měl pohybovat mezi 255 a 257 miliardami korun. Zároveň bude navrhovat růst obranných výdajů na 2,3 procenta HDP, což by znamenalo dodatečné výdaje zhruba 25 miliard korun. Na postupném zvyšování výdajů na obranu se minulý týden dohodli představitelé Severoatlantické aliance, česká vláda už dříve rozhodla, že chce do roku 2030 dosáhnout úrovně tří procent HDP.

Stanjura zároveň vyjádřil přesvědčení, že strukturální schodek veřejných financí, tedy výsledek hospodaření očištěný o vliv hospodářského cyklu a o mimořádné vlivy, v příštím roce ve vyjádření vůči HDP mírně klesne. Stát by tak měl dodržet pravidla stanovená zákonem o rozpočtové odpovědnosti, která v příštím roce vyžadují strukturální schodek nanejvýš 1,75 procenta HDP. NRR ale dříve upozornila, že bez dalších konsolidačních opatření se nepodaří snížit v roce 2027 strukturální schodek pod 1,25 procenta HDP, jak zákon vyžaduje.

Schodek státního rozpočtu se od roku 2021, kdy dosáhl rekordních 419,7 miliardy korun, postupně snižuje. Loni byl deficit 271,4 miliardy korun, což byl nejlepší výsledek od pandemie, ale zároveň pátý nejhlubší schodek od vzniku Česka.