Tisíce lidí z Česka stále ještě zůstávají v rizikových oblastech Blízkého východu, které jsou více či méně zasaženy konfliktem mezi americko-izraelskými silami a íránským režimem. Výhodu mají vyšší stovky klientů, kteří jsou v zemích jako Spojené arabské emiráty (SAE) či Omán na dovolené s cestovními kancelářemi. Za ty totiž všechny nezbytné náklady – například za prodloužené ubytování, stravu či repatriaci zpět do Česka – proplatí samotné firmy.

Lidé, kteří do regionu vyrazili po vlastní ose, jsou na tom hůř. Vláda pro ně sice chystá repatriační lety, nicméně ostatní útraty za jídlo a delší pobyt si lidé musí hradit ze svého. A to i v případě, že mají sjednané kvalitní cestovní pojištění.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak dlouho se musí cestovky o uvázlé klienty ze zákona starat a na kolik je současná evakuace vyjde.
  • Proč vás ve válečné zóně nezachrání ani kvalitní cestovní pojištění či pojištění storna zájezdu.
  • Co čeká klienty, kteří mají na Blízký východ odletět v nejbližších týdnech, a zda mají šanci získat zpět své peníze.
